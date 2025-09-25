La primavera avanza con calor en el norte y estabilidad en gran parte del país

Este jueves 25 de septiembre se presenta con condiciones mayormente estables en gran parte del país, con predominio de cielos despejados y temperaturas en ascenso, en línea con el avance de la primavera.

En el centro y norte argentino se esperan jornadas soleadas, con máximas elevadas en provincias como Tucumán, que alcanzará los 31 grados, y Santiago del Estero, con picos de hasta 30. También se destacan valores altos en Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis, donde el termómetro trepará a 28 grados. Córdoba, Jujuy, Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa tendrán máximas en torno a los 25 a 28 grados, consolidando un ambiente cálido.

En la región pampeana y Cuyo predominará el cielo despejado, con marcas entre 22 y 24 grados en Entre Ríos, Santa Fe y Mendoza, mientras que en Buenos Aires la máxima será más moderada, en torno a 18. La Pampa tendrá registros de hasta 23 grados, con nubosidad parcial.

El sur del país se presentará algo más fresco, aunque con mejoras respecto a días anteriores. En Neuquén se esperan 27 grados, mientras que en Río Negro la nubosidad mantendrá la máxima en 20. En Chubut habrá 21 grados, y en Santa Cruz 17. Tierra del Fuego, en tanto, permanecerá con cielo algo nublado y un ascenso moderado de la temperatura, que llegará a 11 grados.

En síntesis, el día se perfila con condiciones mayormente estables y cielos despejados en casi todo el territorio, con calor destacado en el norte y temperaturas más templadas en el sur.