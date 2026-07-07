La previa del partido frente a Egipto llega con tiempo estable en casi todo el país

La Argentina vive una jornada de tiempo estable y cielos mayormente despejados en gran parte del territorio, en un día marcado por la expectativa deportiva: la Selección nacional enfrentará a Egipto en el Mundial. Mientras millones de argentinos siguen de cerca la previa del encuentro, el clima ofrece una postal típicamente invernal, con heladas durante la mañana y temperaturas más agradables hacia la tarde.

Las temperaturas mínimas volvieron a ubicarse cerca o por debajo de los 0 grados en varias provincias. Los registros más bajos se dieron en Salta y Santiago del Estero, con -3°, seguidas por Jujuy, Santa Cruz y Tierra del Fuego, con -1°. En la Ciudad de Buenos Aires la jornada comenzó con 1° de mínima y se espera una máxima de 17°.

En la región central predominan las condiciones de estabilidad atmosférica. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa presentan cielos despejados o con escasa nubosidad. Córdoba tendrá una de las temperaturas más agradables del país, con una máxima prevista de 23°, mientras que Santa Fe alcanzará los 18°.

El norte argentino también registra una mañana muy fría, aunque con una importante amplitud térmica. Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Chaco y Corrientes comenzaron el día con temperaturas cercanas a los 0 grados y algunas neblinas aisladas, pero durante la tarde las máximas oscilarán entre los 15 y los 18 grados. Santiago del Estero se destacará con una máxima prevista de 20°.

En la región de Cuyo las condiciones continúan siendo favorables. Mendoza, San Juan y La Rioja registraron temperaturas cercanas al punto de congelación durante la madrugada, aunque con el correr de las horas se espera un ascenso térmico que llevará las máximas a valores de entre 15 y 17 grados.

La Patagonia mantiene el ambiente más frío del país. Santa Cruz y Tierra del Fuego tendrán máximas de apenas 5° y 4°, respectivamente, mientras que Chubut, Río Negro y Neuquén oscilarán entre los 13 y los 18 grados, con nubosidad variable y sin precipitaciones previstas.

De esta manera, el país atraviesa una jornada de invierno con mañanas heladas y tardes más templadas, un escenario que acompaña la expectativa de los argentinos en una fecha especial, pendiente tanto de las condiciones meteorológicas como de lo que ocurra cuando la Selección salga a la cancha frente a Egipto.