La presión tributaria nacional sería la más baja en 20 años

La presión tributaria nacional podría ubicarse este año en el 20,8% del Producto Bruto Interno (PBI), el nivel más bajo desde 2006, de acuerdo con las proyecciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Así lo afirmó su director, el economista Nadin Argañaraz, en una entrevista con Nico Yacoy y el equipo de Radio Nacional.

Argañaraz explicó que el indicador mide la relación entre la recaudación de los principales tributos nacionales y la actividad económica.

Entre ellos se encuentran el IVA, el impuesto a las Ganancias, los derechos de exportación, el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios y los aportes y contribuciones a la seguridad social, sin incluir los tributos provinciales y municipales.

“Si se confirma la proyección, que es altamente probable, este indicador será el menor de los últimos 20 años”, sostuvo el economista.

El titular del IARAF señaló que, al comparar el período comprendido entre 2023 y 2026, la presión tributaria nacional registra una caída de 1,8 puntos del PBI,

Entre los factores que más explican la baja de la recaudación, Argañaraz mencionó la disminución del IVA, atribuida en gran medida a la devolución de percepciones aplicadas a las importaciones, y la eliminación del Impuesto PAIS, que dejó de cobrarse a fines de 2024.

También destacó la reducción de Bienes Personales, la eliminación de algunos impuestos internos y la baja de los derechos de exportación, especialmente para el sector agropecuario.

Consultado sobre si la presión tributaria sigue siendo elevada en comparación con otros países, Argañaraz respondió que Argentina continúa exhibiendo una carga impositiva superior a la de economías con niveles de desarrollo similares, aunque cercana a la de Brasil.

No obstante, remarcó que la reducción del gasto público nacional —que estimó en siete puntos del PBI entre 2023 y 2026— se destinó principalmente a eliminar el déficit fiscal y no a financiar una mayor baja de impuestos.

“La única manera sostenible de seguir reduciendo impuestos es que continúe disminuyendo el peso del gasto público sobre la economía”, afirmó.

Finalmente, el economista consideró que la discusión sobre una nueva reducción de la carga tributaria deberá involucrar también a provincias y municipios, cuyos ingresos dependen en parte de las transferencias nacionales y de impuestos como Ingresos Brutos y las tasas municipales.

“Debe haber una discusión política integral entre los tres niveles de gobierno para que las reducciones impositivas sean sostenibles en el tiempo y no se reviertan pocos años después”, concluyó.