La presencia de Milei en la Bolsa de Nueva York llegó a la portada de The Wall Street Journal

La visita del presidente Javier Milei a la Bolsa de Nueva York, ayer en el marco de su viaje a esa ciudad por la Asamblea General de la ONU, fue destacada hoy entre los títulos principales del prestigioso periódico económico The Wall Street Journal.

"Argentine leader starts New York visit with a bang" fue el título elegido, que en español se traduce como "El líder argentino comienza su visita en Nueva York con un golpe", acompañado por la imagen de Milei sosteniendo el icónico martillo mientras se anuncia la apertura de la Bolsa de Nueva York ilustró la portada de este martes de The Wall Street Journal, el periódico número uno del mundo sobre información referida al mercado de valores.

En el epígrafe se destacó que es la "hora del martillo" y que "el presidente de Argentina, Javier Milei, visitó el lunes la Bolsa de Nueva York para tocar la campana de apertura. Se encontraba en Nueva York para pronunciar su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes".

En la nota se destacan las principales políticas y decisiones que tomó el Gobierno en cuanto a liberalización y desregulación del Estado.

La imagen de la portada del diario fue reposteada por el mandatario en su cuenta de la red social X donde expresó "FENÓMENO BARRIAL. VIVA LA LIBERTAD CARAJO".

El Jefe de Estado suele utilizar esta expresión para destacar cuando alguno de sus discursos o presencias en el mundo logra impactar internacionalmente en alusión a las críticas que recibía durante sus inicios en la carrera política donde lo consideraban un "fenómeno barrial" circunscripto a la Ciudad de Buenos Aires.

En un discurso ante empresarios en la Bolsa de Nueva York, Milei dijo que su Gobierno "no" está dispuesto "bajo ningún punto de vista a negociar el equilibrio fiscal", prometió "domar la inflación".

Allí, al anunciar el inicio de las operaciones en la Bolsa más importante del mundo, Milei gritó "Vamos Argentina" y sostuvo además que el cepo cambiario en la Argentina será liberado "cuando la tasa de inflación que tiene el programa macroeconómico sea cero".

Por la tarde, el jefe del Estado precisó, no obstante, en su cuenta de X indicó que "hay que distinguir entre inflación observada, la del programa y la residual", la que debe ser nula para levantar el régimen de restricciones cambiarias.

El mandatario estuvo acompañado durante la ceremonia de apertura de la institución bursátil por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la canciller Diana Mondino; los ministros de Economía, Luis Caputo; y de Seguridad, Patricia Bullrich; el embajador de la Argentina en Estados Unidos, Gerardo Wertheim; y el asesor presidencial Demian Reidel.

El Presidente, en tanto, participará hoy a las 16.30 hora argentina, del Debate General de la Asamblea de las Naciones Unidas, organismo internacional que impulsa el Pacto del Futuro.

Será la primera disertación de Milei como presidente ante la Asamblea General de la ONU, un escenario donde los mandatarios exponen sus lineamientos globales y sus miradas sobre la agenda internacional.