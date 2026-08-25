La prepaga de Diego Maradona reconoció el error con los estudios del papá del jugador

La empresa de medicina Swiss Medical admitió por escrito una falla en su sistema de laboratorio que unificó, bajo un solo registro, análisis clínicos de Diego Armando Maradona y de su padre, Diego "Don Diego" Maradona.

El hallazgo llegó al expediente del segundo juicio por la muerte del exfutbolista y ya genera pedidos de nulidad por parte de algunas defensas.

Silvia Vicario, jefa de Laboratorio de Swiss Medical, elevó un informe fechado el 19 de agosto a la Gerencia de Auditoría de la compañía en el que explicó, paso por paso, cómo dos historiales terminaron cruzados dentro del sistema Labcore, la plataforma que la empresa utiliza para cargar resultados de análisis.

Según el documento, el problema tiene origen en una etapa previa a la digitalización completa de las historias clínicas.

Hasta 2015, Swiss Medical no contaba con una integración automática entre el sistema de gestión hospitalaria y el de laboratorio: los médicos pedían los estudios y luego personal administrativo los cargaba de forma manual, uno por uno.