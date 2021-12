El rechazo de la oposición a la aprobación del Presupuesto 2022, es un tema que todavía genera polémica y también preocupación, a raíz de los recursos que tienen que recibir las provincias. “La preocupación de los diputados tucumanos es qué va a pasar con Tucumán, cómo vamos a quedar en relación a los recursos que se estaban destinando para obras. Recuerden ustedes que se hablaba de $33 mil millones que comprenden 255 obras. Creo que esto es importante para nosotros, hacía mucho tiempo que no podíamos conseguir la cantidad de obras y los montos que estábamos consiguiendo en estos momentos. Desgraciadamente no se aprobó el Presupuesto. Nos urge poder hablar con el Presidente para ver cómo sigue esto. Esto se maneja con decretos, extendiendo el Presupuesto de este año 2021 para el año siguiente. También desde el Gobierno nacional lo expresan con claridad, que hay $180 mil millones que iban a ser destinadas a las provincias, que hoy al no tener el Presupuesto aprobado no lo pueden hacer”, opinó el diputado nacional del Frente de Todos, Mario Leito.

