La práctica de Racing generó dudas.

Por Fabian Codevilla

Con la mira puesta en el encuentro del sábado ante Arsenal en Sarandí, el entrenador Claudio Ubeda, llevó adelante el entrenamiento en la cancha auxiliar del Cilindro.



Dos de los jugadores más importantes del plantel no pudieron cumplir con el trabajo, se trata de Eugenio Mena y Darío Cvitanich. El ex Banfield ni siquiera pudo comenzar la faena, el delantero tiene una pequeña molestia muscular y no quisieron arriesgarlo, en su lugar ingresó Enzo Copetti.

El chileno, en tanto, abandonó el campo de juego durante el ensayo por una sobrecarga y fue reemplazado por el uruguayo Prado.

Habrá que ver la evolución de ambos en las próximas horas y así determinar si fue un susto o si las molestias revisten mayor gravedad y los deja afuera del elenco titular.

El equipo que paró el Sifón en la práctica desde el inicio este miércoles fue con Arias; Cáceres, Sigali, Nery Domínguez, Mena; Chancalay, Moreno, Miranda, Lovera; Correa y Copetti, cabe resaltar que, con respecto al equipo que le ganó a Newell’s, más allá de lo sucedido con Cvitanich, también se observó el ingreso de Maxi Lovera por Garré, el ex Central le estaría ganando la pulseara al ex Manchester City para visitar el viaducto.