La potencialidad de reservas hidrocarburíferas en las Malvinas

Silvia Barredo, doctora en geología y profesora de la Facultad de Ingeniería, dialogó con Nico Yacoy en el programa Primer Round por Radio Nacional y analizó el potencial hidrocarburífero de la cuenca de Malvinas. La especialista reveló un cambio clave: distintas empresas han certificado que las acumulaciones de la zona norte son comercialmente viables.

La experta diferenció técnicamente un recurso de una reserva certificada. "Cuando uno habla de reservas es que se ha encontrado, se considera que son altamente probables de extraerlo por las tecnologías que se conocen y que además eso se introduce en el mercado", detalló.

Barredo explicó que la zona dejó de ser un área de mera exploración para convertirse en un proyecto concreto. "Acá ya es un objetivo en desarrollo, ya tienen la financiación y tienen el plan de desarrollo aprobado", precisó sobre el estado actual del proyecto.

El cronograma de explotación ya cuenta con metas temporales definidas y aprobadas por las entidades correspondientes. La geóloga señaló que la información pública revela que "eso todo está aprobado, el plan de desarrollo en dos etapas, 2027, 2028 y luego a 2030".

Respecto a la complejidad del lecho marino, minimizó los obstáculos técnicos al recordar que la industria opera en el mar hace décadas. "Extraer petróleo del offshore se hace hace décadas, así que si bien la tecnología es sofisticada, es costosa, no es una tecnología nueva", aclaró.

Explicó que el sistema implica colocar soportes en el fondo del mar y perforar varios kilómetros hacia el interior de la corteza. Según la docente, se trata de "apoyar un equipo sobre el lecho marino y a partir de ahí ir 2 km, 2 km y medio, 3 hacia abajo".

La investigadora recordó que las características del área han sido objeto de análisis científicos por mucho tiempo, despejando dudas del pasado. "Ese terreno... es una caja que se ha estudiado hace décadas... Lo que siempre se puso en duda es si esas cantidades eran de valor comercial", puntualizó.

Barredo concluyó advirtiendo que la confirmación de estas reservas por parte de las empresas extranjeras reconfigura el escenario regional. Indicó que la corroboración de estos datos comerciales se realizó "en un terreno que no deberían haberlo hecho".