“La postura de la oposición en la Legislatura es una vergüenza”

“La postura de los diputados de la oposición paraliza totalmente el Poder Legislativo que no sesiona hace más de dos meses, y no podemos cumplir con el pueblo del Chaco. Tengo vergüenza ajena porque siempre tuve asistencia perfecta para cumplir con el mandato y compromiso con la gente. Ayer 15 de septiembre no hubo quorum, la oposición no se sentó en las bancas, no acompañó, y después de levantarse la sesión los legisladores ingresaron y se sacaron fotos con el único objeto de fingir que estuvieron sesionando, eso es mentir al pueblo, a la opinión pública. Sus excusas son que el gobierno de la provincia transferirá tierras a la Municipalidad de Resistencia con fines inmobiliarios, y eso es una absoluta mentira porque esos espacios serán destinados al uso público y generarán muchas fuentes de trabajo. No constituye un negocio inmobiliario para nadie”, indicó la legisladora del Partido Justicialista.

