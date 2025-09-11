El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina, Guillermo Francos, dialogó con el equipo de Creer o reventar sobre el actual contexto político y económico y afirmó: "La posición del kirchnerismo en el Congreso es contraria a lo que la mayoría de los argentinos votó en 2023".

Respecto a las elecciones bonaerenses, Francos afirmó: "No nos dejamos intimidar por una elección interna". "Fueron elecciones locales de la provincia y los municipios. Manejaron toda la estructura, nosotros no tenemos estructura. Lo nuestro ha sido voto voluntario de la gente sin movilización; no hemos llevado ómnibus a votar ni nada. Ahí se manejaban intereses distintos que las nacionales", dijo, al tiempo que señaló que "Kicillof ganó las elecciones y al día siguiente aumentó los impuestos".

En otro orden, Francos defendió el veto del Gobierno a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario y reiteró: "Como ya lo hemos dicho, vamos a vetar todo aquello que implique un gasto que no está previsto".

"Es un Congreso en el que estamos en absoluta minoría, donde el kirchnerismo ha sido siempre un objetor de nuestras políticas, tratando de poner permanentemente palos en la rueda; ha habido toda una estrategia para intentar debilitar al Gobierno", dijo.

Además, el funcionario resaltó que "es la primera vez que en decenas de años que la Argentina se maneja con equilibrio fiscal".

"Ha habido una enorme cantidad de resultados en las medidas que estamos aplicando que se van a ver en la economía, algunos ya se están viendo con la inflación, que es el peor de los impuestos que ha tenido el país durante muchos años", destacó.

Consultado sobre las elecciones del próximo 26 de octubre, Francos expresó: "Estoy muy confiado en la elección de octubre y estoy seguro de que vamos a ganar. La gente va a querer mantener este rumbo".

"Esperamos ganar las elecciones nacionales, pero aun así vamos a necesitar encontrar consensos en todas las leyes que vienen adelante", sostuvo el funcionario, al tiempo que expresó: "Nuestra voluntad y vocación es poder conversar con todos los gobernadores, y tratar de compartir cuál es nuestra visión de país".