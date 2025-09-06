La política de "Cielos Abiertos" sumó a El Salvador y llegó a 38 nuevas rutas internacionales

El Gobierno sumó a El Salvador a la política de Cielos Abiertos, con lo que alcanzó 38 nuevos destinos internacionales de 27 países que adhirieron a la medida.

Con ello, el presidente Javier Milei para promover la apertura aerocomercial, mejorar la conectividad, incrementar las opciones de vuelos y atraer la inversión de nuevas líneas aéreas.

A la inclusión de El Salvador a la lista de países que celebraron convenios de libre tránsito aéreo se suman Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Canadá, Panamá, Uruguay, Paraguay, México, Colombia, Ruanda, República Dominicana y Etiopía.

También integran la lista Qatar, Islandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Chipre, Luxemburgo, República Checa, Alemania, Honduras, Guyana, Letonia, Rumania y Serbia.

El nuevo acuerdo fue suscripto por el secretario de Transporte, Luis Pierrini, y el Director de Aviación Civil de El Salvador, Homero Francisco Morales Herrera.

El convenio marca que Argentina y El Salvador tendrán un régimen de frecuencias ilimitadas para realizar vuelos de cabotaje, tanto para pasajeros como para carga, y para vuelos no regulares y de carga exclusiva.

Además, asegura que ambos países puedan celebrar acuerdos de código compartido con líneas aéreas pertenecientes a otros países, lo que equivale a que líneas aéreas salvadoreñas y argentinas puedan comercializar sus pasajes en forma conjunta con aerolíneas de otros países.

La secretaría de Transporte señaló a través de un comunicado que "la desregulación del sector aéreo a través de la política de Cielos Abiertos no solo favorece el desarrollo del sector aéreo y la apertura del mercado aerocomercial con el fin de fomentar la conectividad regional y global, sino que también potencia el turismo y atrae inversiones en el sector".

"Como resultado de estas políticas, desde el inicio de la gestión se establecieron 38 nuevas conexiones internacionales que ya se encuentran operativas, fomentando un entorno de libre mercado e impulsando el desarrollo del turismo", agregó el comunicado.