La pobreza infantil bajó y creció la asistencia estatal

El Índice descendió al 53,6% en el año 2025, mostrando una mejora respecto de los picos registrados en años anteriores.

La indigencia infantil también registró una caída significativa y se ubicó en 10,7%, según datos de la Universidad Católica Argentina.

El informe además destacó un fuerte crecimiento de la asistencia estatal, con cobertura alimentaria que alcanzó niveles récord y una amplia llegada de programas sociales a los sectores más vulnerables.

El informe incluye un índice de pobreza multidimensional, que abarca alimentación, saneamiento, vivienda, salud, información y la educación. A partir de esas variables se determinó que más de la mitad de los chicos y adolescentes fue pobre el año pasado.

El reporte detalla que la cobertura de asistencia social, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), alcanzó al 42,5% de los niños.