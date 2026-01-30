La Plata celebra el "Año Nuevo Chino" con el evento más grande del continente

Será el Año del Caballo de Fuego y habrá dos jornadas multitudinarias -con entrada libre y gratuita- el 21 y 22 de febrero, en Plaza Moreno, ubicada en las calles 12 y 51. A propósito de ello, Carla Ruiz, en el programa de Nora Briozzo “100% Nora”, conversó con el presidente de la Fundación Pro Humanae Vitae (FPHV), que organiza el evento, sobre todas las actividades previstas que tendrán "un nivel cultural muy importante".

Rafael Velázquez precisó que el Año del Caballo de Fuego "será un signo de mucha prosperidad" y, esta edición, estima congregar a más de 300 mil personas por día.

"Es el evento número 14, un festejo magnífico, que se transformó en la fiesta más grande del continente americano".

Durante ambas jornadas, artistas internacionales llegados desde China permitirán al público descubrir la cultura oriental y recibir el año 4724 del calendario chino tradicional.

Habrá una agenda cargada de propuestas con más de 50 presentaciones en el escenario principal y cerca de 200 puestos gastronómicos y artesanales.

Talleres de caligrafía antigua, uso de palitos chinos, recorte de papel, degustaciones de té, desfiles de moda, danzas típicas y la tradicional Ceremonia de Clavado de Pupilas, con los imponentes dragones y leones chinos, prometen ser algunos de los momentos más esperados.

Uno de los grandes atractivos será el Barrio Chino, con gastronomía oriental, artesanos y propuestas culturales, junto al Encuentro de Artes Marciales, donde se podrán ver y practicar disciplinas como Kung Fu, Tai Chi, Taekwondo, Karate y Judo.

En el plano musical, se destacan las presentaciones de Along, revelación del pop chino, el fenómeno viral Chino Cuartetero, la compañía Tango por la Paz, además de shows de K-Pop, danzas tradicionales y el cierre con bandas platenses y DJ set.