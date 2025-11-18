La petrolera estadounidense Chevrón triplicará sus inversiones en Argentina

La petrolera estadounidense Chevrón, la primer compañía en apostar al petróleo de Vaca Muerta, presentó un plan para triplicar la producción en Argentina durante la próxima década hasta llegar a los 180.000 barriles diarios.

Así lo anunció el vicepresidente de la compañía, Mark Nelson, quien aseguró que Chevron tiene la “capacidad de acelerar” sus planes en Argentina pero que los mantiene “al ritmo de las reformas” en las que está trabajando el Gobierno.

“Nuestra expectativa sería que se reduzcan los controles de capital, que parte de la carga impositiva baje y que aumente la flexibilidad laboral, es decir que bajen los impuestos y mejore la capacidad de gestionar al personal”, agregó.

Nelson subrayó que “nadie discute la calidad de la roca de Vaca Muerta” y aclaró que "el reto actual sería el costo global de hacer negocios en Argentina, un tema que la administración del presidente Javier Milei comienza a resolver con medidas acertadas al respecto”.

La victoria del presidente Javier Milei en las elecciones legislativas de mitad de mandato reforzó la confianza entre los inversores de que el Gobierno puede acelerar las reformas favorables al mercado e impulsar el sector petrolero del país.

“La reducción de los impuestos, la capacidad de gestionar a las personas y la oportunidad de incorporar la mejor tecnología posible serán fundamentales para desbloquear a la Argentina”, afirmó Nelson.

Chevron entró a la Argentina en 1999, cuando adquirió por US$ 1.000 millones a la compañía San Jorge.

En 2013, la firma se convirtió en la primera petrolera extranjera que apostó fuerte a Vaca Muerta de la mano de un acuerdo millonario en Loma Campana con YPF, la petrolera estatal.