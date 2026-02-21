La pesca argentina alcanzó el segundo mejor registro histórico de exportaciones

Impulsada por el fuerte crecimiento del calamar y una mayor diversificación de mercados, la industria pesquera generó en 2025 más de 2.000 millones de dólares, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Durante 2025, generó divisas por 2.010 millones de dólares (con un aumento de 4,3 por ciento respecto del año anterior), con un total de 549.416 toneladas exportadas (que representó una suba interanual de 3,9 por ciento).

De acuerdo al análisis de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, se trata del segundo mejor registro histórico, sólo superado por 2018, cuando se habían colocado en el exterior productos por 2.149 millones de dólares.

Lo que impulsó este aumento fue el crecimiento de las exportaciones de calamar: respecto a 2024 fue de 32,5 por ciento en monto y 47,4 por ciento en toneladas al ascender a 550 millones de dólares y 193.385 toneladas.

Sumado a esto, se incrementaron también las ventas al exterior de merluza 2,5 por ciento y 1,3 por ciento en monto y toneladas respectivamente con exportaciones por 326 millones de dólares y 127.422 toneladas.

En 2025 se exportaron también merluza negra por 65 millones de dólares, corvina por 53 millones y centolla por 27 millones, entre otros productos importantes de exportación.

Esto permitió revertir la tendencia descendente que presentaron las exportaciones de langostino, que igualmente es el principal producto de exportación y generó divisas por 867 millones de dólares y 119.775 toneladas.

Los tres principales destinos de exportación fueron China, con 486 millones de dólares, España con 373 millones y Estados Unidos con 158 millones, que concentraron 50,6 por ciento de las exportaciones.

En 2025, China superó a España en el ranking de importadores, impulsada por mayores compras de calamar, mientras que España redujo sus compras de langostino argentino.

En materia de precios, el langostino en sus distintos productos tuvo en 2025 un precio promedio de 7.240 dólares por tonelada, con un alza de 12,8 por ciento respecto al año anterior.

El calamar mostró un precio promedio de 2.846 dólares por tonelada, con una suba de 11,5 por ciento respecto a 2024.

En tanto que la merluza mostró a finales de 2025 un precio promedio de 2.556 dólares por tonelada, con un aumento de 1 por ciento respecto al año anterior.