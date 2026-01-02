El vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina Aldo Elías en diálogo con el equipo de Ramos Generales habló sobre las expectativas que barajan en ese sector para lo que respecta a esta temporada de verano en el país.

"La perspectiva es que esta temporada de verano sea mejor que la del año pasado en el país. Esas son las proyecciones para este año, estamos ansiosos de ver cuánto mejor será", dijo.