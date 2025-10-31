La periodista Maru Capelo recomendó las mejores series y películas para ver este fin de semana

La periodista de series, cine y cultura pop visitó el programa de Hugo Macchiavelli en Radio Nacional y dio sus recomendaciones sobre qué ver este fin de semana.

De Netflix una de las series que recomendó está La Diplomática con Keri Russell y es "muy interesante". Otra de las series que mencionó de esa misma plataforma fue Maldita Suerte con Colin Farrel, una historia que cuenta las peripecias de un adicto al juego. En otro sentido más de comedia sugirió no perderse "Nadie quiere esto", que trata en con tono humorístico el romance de un rabino con una chica desfachatada y descontracturada.