La pericia oficial indicó que el fentanilo contaminado contribuyó a la muerte de 12 de 20 casos analizados

El informe realizado por el Cuerpo Médico Forense indicó este martes que las ampollas del lote 31202 del fentanilo elaborado por el laboratorio HLB Pharma agravaron las condiciones de salud de los pacientes internados y contribuyeron en sus muertes.

El Cuerpo Médico Forense depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Se analizaron hasta el momento 20 autopsias de las 96 muertes y los peritos que intervinieron estiman que los pacientes fallecieron por las bacterias que se encontraron en las ampollas contaminadas del fentanilo.

La pericia mencionó que al menos 12 casos no presentan “nexo concausal”, pero el fentanilo contaminado fue un factor que incidió en el desenlace fatal.

Y otros 5 casos clasificados como “fortuitos”, donde la infección estuvo pero no cambió el destino clínico.

El resto de las muertes permanece en revisión por falta de documentación, informaron fuentes del caso.

La causa que investiga las 96 muertes por fentanilo contaminado está a cargo del juez Ernesto Kreplak.

En el marco de la investigación, se investiga la responsabilidad del dueño del laboratorio HBL Pharma, Ariel García Furfaro, quien tiene prohibida la salida del país.