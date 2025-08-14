La Patagonia se muestra al mundo en la Expo Turismo 2025

En diálogo con Silvia Maruccio en La Mañana de la Folklórica, Eduardo Carrasco, gerente de Comodoro Turismo, presentó los detalles de la Expo Turismo 2025, que se realizará del 15 al 17 de agosto en el predio ferial de Comodoro Rivadavia. El evento reunirá a más de 40 vendedores y 30 compradores —incluidas 12 agencias mayoristas— para posicionar a la ciudad como puerta de entrada a la Patagonia Central.

Además de la Cumbre Patagónica y rondas de negocios, la expo reflejará la diversidad provincial: del auge vitivinícola y el legado paleontológico al mar, la gastronomía, la cultura galesa y las colectividades extranjeras. Carrasco destacó el “Plan Pioneros 2030” y el enfoque en el frente costero, con avistaje de fauna y futuras ballenas todo el año.

Con propuestas que van desde el Museo del Petróleo al Laberinto Patagonia, pasando por la Reserva Punta Marqués y el Festín de Sabores, Comodoro busca consolidarse como destino turístico integral y diverso.