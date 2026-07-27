La Patagonia mantiene el frío mientras suben las temperaturas en el centro y norte

El inicio de la semana presenta condiciones meteorológicas contrastantes en distintas regiones del país. Mientras el norte argentino registra temperaturas propias de la primavera, con máximas que alcanzan los 30 y 31 grados, la Patagonia y Tierra del Fuego continúan bajo la influencia de aire frío, con registros cercanos o inferiores a los cero grados.

En la Ciudad de Buenos Aires la jornada comenzó con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 14,6 grados. Para hoy se espera una mínima de 13 y una máxima de 19 grados. Condiciones similares se observan en gran parte de la región central, con máximas de 26 grados en Córdoba, 23 en Santa Fe y 23 en Entre Ríos.

Las temperaturas más elevadas se concentran en el norte del país. Formosa encabeza los registros con una máxima prevista de 31 grados, seguida por Chaco y Corrientes con 30 grados. También se destacan Salta con 26 grados, Tucumán con 25, Santiago del Estero con 25 y Jujuy, Catamarca, La Rioja y Mendoza con valores que rondarán los 23 grados.

En la región de Cuyo y el centro del país predominan los cielos despejados o ligeramente nublados. San Juan alcanzará los 27 grados, mientras que San Luis llegará a los 23. Estas condiciones favorecen una jornada estable y con amplitud térmica marcada entre la mañana y la tarde.

La situación es diferente en la Patagonia. Chubut presenta cielo cubierto con neblina y una máxima de 10 grados, mientras que Río Negro y Neuquén registran máximas de 14 y 15 grados, respectivamente. En Santa Cruz persisten las condiciones más frías, con una temperatura mínima de -1 grado y una máxima de apenas 3 grados, acompañadas por lluvias y lloviznas.

Tierra del Fuego continúa siendo la provincia más fría del país. La jornada comenzó con cielo despejado y una temperatura de -3,6 grados. Se prevé una mínima de -5 y una máxima de apenas 1 grado, manteniendo el ambiente plenamente invernal en el extremo sur argentino.