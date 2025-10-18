La pastelera santiagueña que representará al país en el “Oscar del helado” en Italia

La pastelera y maestra del helado oriunda de Santiago del Estero María Pilar Carballo ganó la Coppa d´Oro del Helado Artesanal Argentino y representará al país en la Copa Internacional del helado en Longarone, Italia.

Ivana Suemezki y Gabriel Formaro completaron el podio de la segunda edición argentina de la Coppa d'Oro, organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya).

El sabor sorbete de mango fue el protagonista de esta edición de la Coppa d'Oro del Helado Artesanal Argentino, que reunió a 12 maestros y maestras del helado del país.

Carballo, de 37 años y oriunda de la ciudad de Santiago del Estero, se llevó la copa y el pase para competir en el denominado "Oscar del helado" en noviembre, durante la 55° edición de la Exposición Internacional del Helado Artesanal en Longarone, Italia.

"Es mi primera experiencia participando en un certamen, y mi gran debut en la Copa de Oro. Este es un premio al esfuerzo y trabajo de tantos años", dijo la ganadora.

En el segundo puesto se ubicó Suemezki, de la localidad bonaerense de Miramar; y, en el tercer puesto, Gabriel Formaro, de Adrogué, también de la provincia de Buenos Aires.

Además de Carballo, Suemezki y Formaro, participaron Miranda Duré Faccini, de CABA; Emanuel Ratari, de Pergamino; Sergio Cosentino, de Burzaco; Camilo Korell, de La Plata; César Villalba, de Santos Lugares; Luis Federico Menendez, de Formosa; Roberto Martin Torres, de Santa Rosa; Pablo Pellico, de San Martín de Los Andes; y Judith Bartizzaghi, de Humboldt.

"La Coppa d´Oro es una gran oportunidad para demostrar que el Helado Artesanal (HA) argentino es de los mejores del mundo", destacó Maximiliano Maccarrone, presidente de Afadhya.

El jurado estuvo integrado por Alejandro Tedeschi, maestro heladero y expresidente de Afadhya; Cecilia Conti, maestra del helado; Gustavo Nari, pastry chef de Confitería La Ideal; Ciro Cacciahue, presidente de la Cámara Industrial y Comercial del Helado Artesanal; y el cocinero Darío Gualtieri.

Tedeschi, presidente del jurado, explicó: "Fueron doce helados de mango pero todos muy distintos con su toque personal en texturas sabores y aromas variados".

Por otra parte, un jurado conformado por influencers y periodistas de gastronomía eligió el "mango de oro", mención que se llevó Pablo Pellico de San Martín de los Andes.

La Coppa d'Oro se llevó a cabo, por primera vez, en las aulas de la Escuela Latinoamericana del Helado Artesanal creada en la sede de AFADHYA.

Se trata de un nuevo espacio de formación internacional para el sector gastronómico desde donde se brindarán charlas, workshops y se dictarán cursos de capacitación.

"Desde Afadhya apuntamos a fortalecer el rol de los Maestros del Helado y posicionar al Helado Artesanal Argentino como un símbolo de calidad, tradición y profesionalismo", detalló Maccarrone.