"La parte emocional es muy importante para la recuperación"

Luego de ser intervenida quirúrgicamente por un quiste premaligno en el páncreas, Lucía Galán partió rumbo a España para instalarse en Madrid con su hija Rocío y enfocarse en su rehabilitación.

Además, contó que regresará a la Argentina el próximo 10 de octubre, ya que se prepara de cara a los shows que tendrá a partir del jueves 17 de ese mes.

"En un segundo la vida puede cambiar. Cada vez me convenzo más que lo único que hay es el presente y lo que estamos viviendo día a día. No hablo de no proyectar hacia un futuro, pero que hay que estar atentos a los que nos pasa en el momento porque es lo único que tenemos", expresó.