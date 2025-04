La Pampa: pasó de hacer vino para la familia a montar una bodega que ya recibió decenas de premios

Lo que comenzó como una pequeña producción de vino para consumo familiar en La Pampa, se convirtió en una bodega consolidada que hoy recibe reconocimiento nacional e internacional. Quietud, ubicada en Santa Rosa, combina tecnología de punta con un enfoque artesanal para ofrecer una amplia gama de varietales y blends que ya han cosechado más de 30 premios.

El creador de la Bodega Quietud, Ricardo Juan, visitó el estudio de Radio Nacional Santa Rosa para dialogar con el equipo de Ramos generales y destacó cómo aquel proyecto iniciado en 2008 fue creciendo a partir de una inquietud personal que pronto se convirtió en un emprendimiento profesional con identidad pampeana.

"La familia me contagió la pasión por el vino. Cuando fui a Italia, me vine con un instructivo y acá le pusimos todas fichas. La finalidad era compartir el vino que hacíamos con los amigos y la familia. El vino une, y eso me llevó a conocer mucha gente de diferentes puntos, como Mendoza; y esa pasión se convirtió en producción", expresó.