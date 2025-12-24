ENTREVISTA A VINCENZO PENSA

24/12/2025

"La palabra libertad en Venezuela es una cosa extraña, una palabra que no se puede pronunciar"

El miembro de la Asociación de Venezolanos en la República Argentina Vincenzo Pensa en diálogo con el equipo de Creer o Reventar, habló sobre la actualidad de Venezuela y contó cómo se vive siendo venezolano fuera de su país. ¿Cómo se viven las fiestas alejados de sus familiares y cuál es el deseo para el futuro de su tierra?

"Esta época es la más hermosa del año y también la más emotiva para quienes estamos en la diáspora. Lo que deseamos los que estamos fuera de Venezuela, es el deseo de que las familias vuelvan a encontrarse. Tuvimos una misa en la iglesia de Guadalupe y por eso pedimos", expresó.