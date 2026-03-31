Entrevista a Luis Burgos

31/03/2026

La ovnilogía y su crecimiento en las últimas décadas

El interés por los fenómenos OVNI continúa vigente en distintos ámbitos, tanto desde la investigación como desde la divulgación, en un campo que combina ciencia, creencias y observación.

 

Luis Burgos, fundador y presidente de la Fundación Argentina de Ovnilogía (FAO), dialogó con el equipo de Korol en el aire y abordó la evolución de estos estudios, al destacar el crecimiento del interés en torno a los avistamientos y su análisis.

"Yo empecé a los 13 años, me tiraba mucho el tema de los 'platos voladores', como se decía en esa época", expresó.

Desde hace décadas, la ovnilogía reúne reportes, testimonios y registros que buscan aportar evidencia sobre fenómenos aéreos no identificados, en un trabajo que involucra tanto a especialistas como a aficionados.

En Argentina, existen múltiples antecedentes de avistamientos que fueron documentados y analizados, lo que posiciona al país como un territorio activo dentro de esta temática.

El estudio de estos fenómenos también se vincula con avances tecnológicos en la observación y el registro, que permiten un mayor nivel de análisis y sistematización de la información.