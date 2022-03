"La oposición tuvo la intención de bloquear el Congreso desde el primer día"

Leonardo Grosso, Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires habló del impacto de als palabras del presidente Alberto Fernández en el Congreso Nacioal y de la actitud de un sector de la oposición que en medio de la Asamblea Legislativa se retiró del recinto.

"Desde el 1° día de nuestro gobierno la oposición tuvo la intensión de bloquear el Congreso; el Presupuesto no lo aprobaron porque no quisieraon, trabajaron toda la semana en algo que ya tenían decidido que era no aprobar el presupuesto".

"Cuando ellos fueron Gobierno le reclamaban responsabilidad a la oposción y ellos ahora no tienen esa responsabilidad; no tienen ninguna intensión de colaborar, todos los proyectos que han ingresado al Congreso han sido modificados".

"Le reclamamos a la oposición una actitud más madura, más resposnable, la crisis económica que ellos dejaron aún no la hemos podido resolver".

En otro tramo de la charla y al hablar de la Ley de Humedales, Grosso recordó que tres veces cayó el tratamiento de la Ley Nacional de Humedales en la Argentina y adelantó que este miércoles . diputados del oficialismo volverán a presentarlo y habrá una presentación pública a la que están convocadas la comunidad científica y organizaciones socioambientales.