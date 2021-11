“La oposición piensa la salud como una mercancía y no como un derecho”, dijo la candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Mónica Macha (Frente de Todos).

La legisladora que va por la renovación de su banca en la Cámara Baja nacional habló de la tarea del Gobierno en el tratamiento de la pandemia de covid.

-Somos parte de un gobierno nacional y popular que ha priorizado la salud y que puso el dinero y la gestión en vacunar y en la prevención. No es un mérito y no requiere de reconocimiento, es lo lógico, es lo que hay que hacer y lo que hicimos. Ahora, si hubieran estado Macri, Santilli o Vidal, no hubiese sido así. Lo demostraron en su gobierno. Tienen una visión de que el que pueda pagarse su vacuna, se vacuna. Ya lo hicieron con la degradación del ministerio de Salud en secretaría, con la consecuencia de que mucha gente se quedara sin trabajo -agregó.

Acerca de la campaña luego de la derrota en las primarias, Macha manifestó que “hubo una relectura y se hizo una campaña más de hablar cara a cara con los vecinos”.

Sobre la agenda para el próximo período legislativo, Macha manifestó que continuarán con la ampliación de derechos.

Escuchá la nota completa:

