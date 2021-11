"La oposición no quiere a Santa Fe porque no la conoce"

A una semana de las elecciones, #TeLaResumo dialogó con María de los Ángeles Sacnun, senadora nacional por Santa Fe y actual candidata a renovar su banca.

"A medida que se recupera la normalidad vamos retomando el contacto con las y los santafesinos. La preocupación mayor tiene que ver con los precios de los alimentos, la generación de empleo y la seguridad", afirmó Sacnun.

Consultada sobre las actitudes de candidatos y candidatas de la oposición aseguró que "hay desprecio a las expresiones populares, hay clasismo. Carolina Losada (candidata a senadora de Juntos por el Cambio) no tiene idea de lo que pasa en Santa Fe y a sus jóvenes, hace mucho que vive en Buenos Aires. Por eso entiendo que no participe en los debates, es lógico porque no conoce la provincia y teme no saber responder", afirmó.