El embajador argentino en Paraguay se refirió al regreso del servicio de trenes de carga y pasajeros entre Posadas y Encarnación. "Estos son hechos muy importantes. La semana pasada ya pudieron transportarse cerca de 700 toneladas de arroz, iniciando un proceso que, seguramente, tendrá continuidad porque la capacidad que tienen el sistema moviliza hasta 40 mil toneladas en forma mensual". Agregó que "el tren de pasajeros tendrá 23 frecuencias diarias y permitirá agilizar y facilitar el tránsito de diez mil personas. Esto significan picos de afluencia, sobre todo en los fines de semana largos".

Por otra parte, el ex gobernador chaqueño se refirió al intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner "pensábamos que estas eran situaciones del pasado. Hubo antecedentes de planificación y revela que no hubo un lobo solitario, que hubo una especie de plan para asesinar a nuestra vicepresidenta. Esto le sirvió a nuestro espacio para cerrar filas y plantearnos, hacia adelante, de convocatoria. La oposición no está a la altura de las circunstancias. Hay que reflexionar el impacto que esto tiene en personas y en organizaciones. Debemos manejarnos en comunidad", concluyó.