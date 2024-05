La opinión de una especialista sobre los efectos adversos de la AstraZeneca

En una entrevista con Pan Casero, la médica patóloga Marta Cohen abordó un efecto secundario poco común, observado tras la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio AstraZeneca.

“La complicación rara de trombosis que se vio en algunos pacientes, fue pocos días después de la administración de la vacuna de AstraZeneca”, manifestó Cohen. Y explicó que el laboratorio reconoció, en un juicio que se esta llevando a cabo en el Reino Unido, esta posible complicación. “Pero lo importante es que esto no es una complicación de meses o años después. Si alguien se la aplicó y no tuvo una complicación trombótica, si la tiene ahora no va a ser por la vacuna”, enfatizó la especialista.

“Hubo en el Reino Unido ochenta y un fallecidos por esto. Pero se habrían salvado millones de vidas”, sostuvo Cohen. A la vez que señaló que la vacuna de AstraZeneca ya no se comercializa en Europa y la razón es que "es obsoleta y no se justifica su administración".

Por último, la médica recomendó que las personas con factores de riesgo que reciban la vacuna anti gripal, también reciban la aplicación de la vacuna COVID-19.