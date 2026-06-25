La ONU reiteró el llamado a Argentina y a Reino Unido a reanudar  negociaciones por Malvinas

Con amplio apoyo internacional, el Comité de Descolonización renovó el llamado a ambos países para que a la mayor brevedad posible reanuden las negociaciones bilaterales destinadas a encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía.

El canciller Pablo Quirno en su intervención reiteró el compromiso irrenunciable de la Argentina con la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, ocupados ilegalmente por el Reino Unido desde 1833.

Expresó que “la decisión que acabamos de adoptar renueva un llamado que la comunidad internacional sostiene de manera constante desde hace décadas”.

Dijo que se trata de “un llamado al diálogo, a la negociación y a la búsqueda de una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido, de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas".

La Resolución, adoptada por consenso y copatrocinada por todos los países latinoamericanos integrantes del Comité, “vuelve a poner de manifiesto el firme respaldo de la comunidad internacional a la posición argentina”, informó la Cancillería en un comunicado.

“Numerosos países de diversas regiones expresaron su apoyo a la reanudación de negociaciones y a los derechos soberanos de la Argentina, reafirmando el carácter colonial ‘especial y particular’ de la Cuestión Malvinas, conforme a lo establecido por las resoluciones 2065 y concordantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, señaló el texto.

El Canciller se refirió a diversos aspectos de la Cuestión Malvinas, incluyendo sus dimensiones históricas, jurídicas, políticas y diplomáticas.

Asimismo, expresó el más enérgico rechazo de la Argentina a las actividades de explotación hidrocarburífera en la zona en disputa, y reiteró la decisión de adoptar, conforme al derecho internacional, todas las medidas que considerara necesarias para resguardar plenamente los derechos e intereses soberanos del país.

El comunicado de Cancillería expresó el profundo agradecimiento de Argentina a los miembros del Comité Especial de Descolonización y a todas las delegaciones que, “una vez más, reafirmaron su respaldo al derecho internacional y a la búsqueda de una solución pacífica, justa y duradera para la Cuestión de las Islas Malvinas”.