La ola de frío sorprende a Miami con temperaturas bajo cero

Las bajas temperaturas sorprenden al sur de Estados Unidos y la ola polar, que "seguiría hasta el viernes" dejó nieve en varias ciudades de Florida. Nora Briozzo, en “100% Nora”, conversó con el periodista de Actualidad Radio en Miami.

Diego Bas explicó que “la situación es poco frecuente para esta comunidad donde hace siempre calor, amanecer con escarcha en el vidrio es algo muy poco frecuente”.

“Se sabía de esta ola de frío que alteró la dinámica, es algo de lo más extraño”, dijo.

Con sensaciones térmicas casi polares, los residentes y los turistas tuvieron que salir a la calle abrigados.

Vuelos cancelados, récord de frío desde 2010 y el fenómeno de las iguanas congeladas, son algunas de las postales por estos días.