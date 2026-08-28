La Oficina del Presidente celebró la aprobación de 67 pliegos judiciales

Enviados por el Gobierno Nacional, los mismos obtuvieron el acompañamiento de todos los bloques políticos del Senado.

Con esta aprobación, el Gobierno del presidente Javier Milei alcanzó un récord histórico en materia de designaciones judiciales.

Y se convirtió en la administración que más jueces logró aprobar en un solo año desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994.

La Oficina del Presidente destacó especialmente la labor de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

De Bullrich resaltó su construcción de consensos con todos los espacios políticos, que permitió alcanzar el acompañamiento necesario para la aprobación de los pliegos.

Y, de Mahiques, el trabajo llevado adelante para avanzar en la cobertura de las vacantes judiciales.

Por último, el Gobierno agradeció la responsabilidad institucional de los senadores de todos los bloques que acompañaron las designaciones.

Y resaltó que, “por encima de las diferencias políticas, es posible alcanzar los consensos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones de la Justicia”.