La nutricionista que revolucionó las barritas de cereales con ingredientes naturales

Laura Romano, es nutricionista y dirige una empresa que produce alimentos saludables que salieron de su cocina: barras de cereal, snacks, bocaditos y galletitas, sin conservantes ni aditivos.

“Como nutricionista me quejaba de que la gente pensaba que las barritas de cereales eran saludables y en realidad eran una golosina más. No tenían fibra, no tenían proteína ni te daban saciedad”, expresó Romano. “Un día puse manos a la obra para crear una barra de cereal nutricional, con fibra y proteína”, agregó.

Sobre las nuevas tendencias alimentarias, la nutricionista señaló: “Estamos en la era de fobia a los carbohidratos y eso genera más ansiedad y más ganas de comerlos”. Y agregó: “Hay carbohidratos de buena calidad como los granos enteros, las legumbres, el arroz integral o la pasta al dente con verduras”.