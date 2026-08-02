“La nutrición influye en competencia, recuperación y prevención de lesiones. Es un entrenamiento invisible para estar mejor físicamente"

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En la Entrevista de Fondo, conversamos con la Licenciada en Nutrición y atleta de Trail, Victoria Tunesi, de 25 años, que nació en la Ciudad de Buenos Aires pero desde pequeña vive en Tandil; es Campeona Argentina de Trail Classic e integra la Selección Argentina de Trail.

Por otro lado, nuestra Historia que corre tiene como protagonista a la atleta, triatleta y entrenadora de Río Cuarto, provincia de Córdoba, Caterina Borghese.

Junto a Diego Sorba organiza la carrera Arredondo Trail Race, en San Antonio de Arredondo, a 50km de Córdoba capital, cuya tercera edición, con distancias de 6, 12 y 21K, está prevista para el 20 de septiembre.

En la charla con Vicky Tunesi, conocemos el recorrido deportivo de la joven atleta y cómo confluyen la nutrición y el Trail en su vida.

“Arranqué a correr a los 9 años, en la escuela de atletismo de Tandil. Trail practico desde 2021”, nos dice.

“A lo largo de estos años aprendí un montón de cosas, desde el estilo de vida y la disciplina que te va creando el deporte; la influencia e importancia que tiene la elección de los alimentos, el comer bien y elegir bien la distribución en el entrenamiento. Como aprendizaje es un montón”. “La nutrición no sólo influye en la competencia, sino en recuperación y prevención de lesiones. Es un entrenamiento invisible para poder estar mejor físicamente”. “La deportiva es una de las ramas más artesanales de la nutrición, es un proceso que cada uno tiene que ir atravesando y tener un registro de lo que le sirve, sin copiar lo que hace otro”. “Hay parámetros generales, hay cosas básicas: por ejemplo el aporte de carbohidratos porque es el principal combustible que se va a usar en un entrenamiento de resistencia. También la hidratación, ya sea de agua y sales”.

También, Victoria nos habló de su participación representando a la Argentina este año en el Campeonato Sudamericano disputado en Samaipata, Bolivia.

“Fue espectacular, un sueño. Fue mi primera experiencia con la Selección Argentina. Fue mucho disfrute y aprendizaje”.

Por último, la joven atleta nos revela que “lo que más me atrapa es el hecho de conocer lugares que de otra manera no podría conocer, es una conexión con la montaña, es un momento de despeje, la cabeza se apaga un ratito. Corro por conexión y por desconexión”.

Por su parte, en la charla con Caterina Borghese conocemos cómo fue incursionando en el Trail y en la organización de eventos deportivos como Arredondo Trail Race.

“Hago deporte desde muy chiquita, desde los 3 años, hace cuatro que me dedico a correr en montaña. Es uno de los deportes que te hace estar en permanente contacto con la naturaleza”. “Me gusta promover esto de estar en la montaña, y así surgió organizar eventos deportivos donde la seguridad del corredor es lo principal, es lo que más atención le damos. El resto es disfrutar. Todo tiene que ser una fiesta”.

Respecto a su grupo de entrenamiento, señala que "el running transforma muchas vidas" y admite que "esa es mi mejor satisfacción, es una disciplina bastante sencilla, cualquiera que tenga ganas puede hacerlo".

"Mi mejor plan siempre será ir a la montaña", concluye y aconseja "nunca normalicemos lo logrado".