"La nutrición debe vincularse con las emociones"

¿Por qué llevar la nutrición al teatro? Porque la información sin contexto es solo ruido. Necesitamos espacios de encuentro donde podamos bajar la guardia y entender que no estamos "rotos", sino habitando un sistema que no nos cuenta toda la verdad.

Sobre este tema, la nutricionista Fiorella Vitella, en diálogo con 100% Nora, aseguró que "la nutrición no puede pensarse como un hecho aislado. Necesitamos vincularla con nuestras emociones, a nuestras vivencias. Debe convertirse en una experiencia de bienestar".

"S.O.S estoy bien pero no tan bien" estrena el 15 de marzo, en el Paseo La Plaza, en la sala Picasso, a las 21hs.