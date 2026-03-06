ENTREVISTA A FIORELLA VITELLA

06/03/2026

"La nutrición debe vincularse con las emociones"

¿Por qué llevar la nutrición al teatro? Porque la información sin contexto es solo ruido. Necesitamos espacios de encuentro donde podamos bajar la guardia y entender que no estamos "rotos", sino habitando un sistema que no nos cuenta toda la verdad.

 

Sobre este tema, la nutricionista Fiorella Vitella, en diálogo con 100% Nora, aseguró que "la nutrición no puede pensarse como un hecho aislado. Necesitamos vincularla con nuestras emociones, a nuestras vivencias. Debe convertirse en una experiencia de bienestar".

"S.O.S estoy bien pero no tan bien" estrena el 15 de marzo, en el Paseo La Plaza, en la sala Picasso, a las 21hs.