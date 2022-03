La nueva voz del Folklore en vivo

DESCARGAR

MAGGIE en primera persona:



“Soy Magdalena Cullen, tengo 21 años y vivo en Buenos Aires. Vengo de una familia amante de la música, especialmente del folklore y nuestra cultura latinoamericana. Canto desde que pude cantar. A los seis años me regalaron una guitarra y empecé a tocar. Y hasta el día de hoy sigue siendo mi fiel compañera.

Alrededor de mis 13 años descubrí que tenía un interés especial por el folklore y que era esa música la que resonaba en mí mucho más que otras cosas, que quizás escuchaban mis amigos. Empecé a ir a peñas y guitarreadas, cada noche que podía, y a partir de ahí todo fue aprendizaje. Fui conociendo y empezando a admirar cada vez más a los artistas que hoy son los que me empujan a subirme a un escenario. Raly Barrionuevo, Nahuel Pennisi, Mercedes Sosa, Abel Pintos, Raúl Carnota, León Gieco, La trova rosarina, los Copla, Jorge Cafrune, Teresa Parodi, Soledad… Crecí con esto, y a ellos admiro.