"La nueva Ministra dijo que iba a propiciar el dialogo, pero no es así".

Docentes Autoconvocados de nivel medio y superior, reclamaron hoy a las puertas de la Secretaría de Gestion Rducativa, reclamando que se les abonen sus haberes, que les adeudan desde hace seis y siete meses. Diego Machaca, uno de los afectados expresaba: "Yo creo que acá el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. Se nos dijo que esto se solucionaría cuando haya asumido la nueva ministra. Tambien se dijo ahora, que la nueva ministra iba a ser abierta e iba prestarse al diálogo con los docentes, y resulta que vemos que lamentablemente eso no está ocurriendo. Por favor le solicitamos que atiendan esta situación que hoy estamos padeciendo nosotros y se puede repetir el año que viene con el quinto año. Porque el proceso de transformación de los diseños curriculares continúa el año próximo. Ya no podemos más, hay docentes que están siendo desalojado de su alquiler. Esto no puede estar pasando, creo que acá se tienen que ocupar, cabe la responsabilidad del gobierno, por favor que cumplan con la Constitución Nacional y con la Constitución Provincial".

