"La nueva ley de Seguridad es innovadora y necesaria"

En la jornada de hoy, el oficialismo provincial de Hacemos Unidos por Córdoba se apresta a aprobar por mayoría la nueva Ley de Seguridad, que entre otros ítems prevé la creación de las Guardias Urbanas, que servirán para asistir a los policías en las ciudades que decidan adherir a la norma.

En diálogo con Nacional Informa, el jefe del bloque oficialista indicó que la sanción de la ley "es muy importante". "Es una política innovadora que plantea dotar de armamento no letal a los guardias urbanos y que además crea un instituto de Formación y Capacitación", indicó Siciliano. "He escuchado a escuchado algunos algunos legisladores de la oposición plantear que se crean en las policías municipales. No es así", sostuvo.

Desde la oposición, en tanto, criticaron la medida al sostener que "privatiza" la seguridad al incorporar guardias privados al sistema y que descarga la responsabilidad del Estado provincial en las municipalidades. "Quieren crear un Gran Hermano, usando las cámaras privadas", indicó por su parte el legislador Rodrigo Agrelo, quien calificó estas medidas como "puro marketing".

