La nubosidad gana terreno en gran parte del país

La jornada de este miércoles se presenta con abundante nubosidad en gran parte del territorio nacional, acompañada por bancos de niebla, lloviznas aisladas y algunas tormentas débiles en el norte del país. A pesar de estas condiciones, las temperaturas continúan siendo elevadas en varias provincias del norte, mientras que la Patagonia mantiene registros propios del invierno más riguroso.

En la Ciudad de Buenos Aires el día comenzó con cielo ligeramente nublado y una temperatura de 8,9 grados. Se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 15. La nubosidad también predomina en buena parte de la región central, con Córdoba registrando neblina durante la mañana y una temperatura máxima prevista de 16 grados.

Las condiciones más cálidas vuelven a concentrarse en el norte argentino. Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones alcanzarán máximas de 26 grados, mientras que Catamarca, La Rioja y Salta llegarán a los 24. Jujuy y Santiago del Estero registrarán máximas de 23 y 24 grados respectivamente, manteniendo valores elevados para esta época del año.

En el Litoral y el noreste se observan algunas condiciones de inestabilidad. Corrientes registró lloviznas durante las primeras horas del día y Formosa presenta tormentas débiles. Sin embargo, las temperaturas continúan siendo altas y el ambiente se mantiene templado a cálido.

La región de Cuyo presenta un panorama variable. Mendoza y San Juan permanecerán con cielo cubierto y máximas de 19 y 18 grados, respectivamente. San Luis, en tanto, comenzó la jornada con niebla y alcanzará una máxima de 22 grados.

La Patagonia continúa bajo condiciones frías. Neuquén y Río Negro tendrán máximas de apenas 8 grados, mientras que Chubut registrará temperaturas entre los 3 grados bajo cero y los 7 grados positivos. En Santa Cruz persistirá el ambiente más frío del país, con una máxima prevista de apenas 0 grado.

Tierra del Fuego mantendrá condiciones invernales, con una temperatura mínima de 0 grados y una máxima de 2, bajo un cielo algo nublado. De esta manera, el extremo sur continúa marcando una fuerte diferencia respecto de las provincias del norte, donde las temperaturas se mantienen muy por encima de los valores habituales del invierno.

El contraste térmico entre las distintas regiones del país vuelve a ser el rasgo dominante de la jornada, con un norte cálido y húmedo frente a una Patagonia que sigue atravesando jornadas de intenso frío.