La Noche de los Museos: experiencias e instalaciones inmersivas para vivir una noche distinta en CABA

Pablo Sala, coordinador audiovisual de Mude (empresa argentina líder en el diseño conceptual, museológico y museográfico de experiencias e instalaciones inmersivas en todo el mundo), dialogó con Adrián Korol en su programa Korol en el aire por Radio Nacional, sobre lo que se vivirá la noche del sábado.

"Hoy las tecnologías permiten mil formas de acercarse a las cosas, y ala información. Hoy las visitas son interactivas totalmente en los museos. Por ejemplo, en el Museo de Granaderos, vas a poder estar dentro de la Batalla del Combate de San Lorenzo. Con pantallas enormes y un sonido tremendo. Ya no es tanto ser un observador, sino toda una experiencia", explicó.

Sala advirtió que en los Museos hoy ya pueden realizarse experiencias 4 D: "La idea es manejar la percepción, poder tener agua o un contacto físico. Esto está pasando en todo, en las obras de teatro y borrando la cuarta pared, por ejemplo".