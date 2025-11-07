“La Noche de los Museos es especial, un atractivo con cada vez más participantes”

El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

De cara a una nueva edición de la Noche de los Museos de la Ciudad de Buenos Aires, Cultura Nacional contó con la visita de la Licenciada en Historia Liliana Barela, Subsecretaria de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura de la Nación.

También, en esta oportunidad, se hizo presente Delfina Campos, cantante y compositora de pop-rock, una de las más destacadas de la escena musical emergente nacional.

Además, como siempre, la agenda federal y toda la actualidad de los museos nacionales.

Este sábado 8 de noviembre, desde las 19 horas, los museos y otros espacios de la Secretaría de Cultura de la Nación celebran la edición 2025 de La Noche de los Museos de la Ciudad de Buenos Aires.

En Cultura Nacional, Barela dio detalles de las distintas propuestas y actividades previstas para que el público pueda armar su recorrido, con entrada libre y gratuita.

“Es una noche tan especial, porque a la gente le gusta salir de noche y en grupo, cada vez con más participantes, y cada vez más se suman espacios que en general la gente ni reconoce”. “Vamos a tener la cantidad de participantes en diferentes horarios, la noche es un atractivo principal”.

Por otro lado, Barela compartió particularidades de la labor que lleva adelante la Subsecretaría de Patrimonio Cultural vinculada, por ejemplo, a la conservación y restauración, “un proceso que es casi permanente”, definió.

Al mismo tiempo, se refirió a la exhibición del 112º Salón Nacional de Artes Visuales, que desde el 12 de noviembre reunirá más de 200 piezas de artistas de todo el país y es organizado por el Palais de Glace junto a la Secretaría de Cultura de la Nación.

“Hay mucha expectativa porque es muy federal, mandan obras de todas las provincias”.

Por su parte, Delfina Campos compartió su música y las expectativas en torno a su próxima participación en el Monkey Week, una de las ferias de música más importantes de Europa, que se realizará entre el 20 y 22 de noviembre en Puerto de Santa María, Cádiz, España.

De hecho, su presencia allí surge de una convocatoria impulsada por el Instituto Nacional de la Música - INAMU.

En la charla, la cantante reveló cómo fueron sus primeros contactos con la música, el recuerdo de su primera canción, el proceso de creación y sus proyectos futuros.

“La música fue algo muy primario, como instintivo en mí. Me tengo que poner a componer el próximo disco en algún momento”.