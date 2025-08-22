La Noche de las Cúpulas presenta “Variaciones sobre el tiempo” en el edificio Bencich

En diálogo con La mañana de la Folklórica, el productor ejecutivo Alejandro Langer compartió detalles de la próxima edición de La Noche de las Cúpulas, una propuesta que combina arte, arquitectura, gastronomía y música en espacios emblemáticos de Buenos Aires.

El sábado 30 de agosto, la experiencia tendrá lugar en la cúpula del histórico edificio Bencich (Diagonal Norte y Florida), con la obra Variaciones sobre el tiempo, dedicada a la historia de los hermanos Bencich y su impronta en la ciudad. Además de la performance, los asistentes podrán disfrutar de un cóctel acompañado por bodegas nacionales.

Langer destacó la importancia de rescatar y revalorizar estos espacios arquitectónicos: “Es una experiencia única, ver la ciudad desde las alturas y redescubrir su patrimonio”.

La función de las 17 hs cuenta con los últimos lugares disponibles. La agenda continúa el 27 de septiembre en el Palacio Raggio, en Vicente López.

Más información en Instagram: @nochedecupulas