La naturaleza, el arte y el vino nos llevan a San Javier y Yacanto, provincia de Córdoba

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.

En esta oportunidad, el destino nos lleva a la provincia de Córdoba, más concretamente desde la ciudad capital hasta las localidades de San Javier y Yacanto, 218 km de distancia.

Desde allí, conversaron con Ana Jordán y Goyo Aráoz de Lamadrid, pertenecientes a la Bodega Aráoz de Lamadrid de San Javier, Córdoba.

Hace algunos días, se entregaron los Premios Bitácora, organizados hace 19 años por el medio Mensajero Turístico, que reconoce la labor de los más importantes trabajadores de la industria turística.

En esta edición que premió a los prestadores turísticos de la provincia de Córdoba, Aráoz de Lamadrid fue reconocida como la Mejor Bodega Turística de Córdoba, obteniendo el Bitácora de Oro.

“El reconocimiento es algo que todavía nos sique conmoviendo, estamos muy agradecidos, no lo esperábamos”, explica Ana.

“Este lugar surge como un proyecto de cambio de vida, de amor por la naturaleza y entusiasmo por la creación y se armó espontáneamente, con audacia y sueños”.

“Somo un lugar para personas sensibles al arte, el vino, la naturaleza y las buenas conversaciones”, resume.

Por otro lado, en Comer, Beber y Viajar recibimos la visita de Marc Eugène, el dueño del bodegón Lo del Francés, ubicado en el barrio porteño de San Telmo.

“Algo sencillo, donde comes bien y conocemos a la gran mayoría de la gente que viene”, explicó además de dar detalles de los platos característicos que ofrece.

“Está lindo que sea un lugar que vas a comer francés y también podes aprender el idioma”.

Marc Eugène nació en Montmartre, llegó a la Argentina en 2003 como mochilero y recorrió el país trabajando de lo que surgiera —fue mozo en Ushuaia y hasta esquiló ovejas en el Sur— antes de regresar a Europa para formarse en gastronomía y gestión hotelera.