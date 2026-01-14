La NASA traerá de vuelta a 4 astronautas de la Estación Espacial Internacional antes de tiempo por un problema médico

La NASA anunció el regreso anticipado a la Tierra de cuatro astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) tras registrarse un incidente médico a bordo que obligó a adelantar el cronograma de la misión Crew-11. Según informaron las autoridades estadounidenses, el tripulante afectado se encuentra estable y bajo monitoreo permanente, mientras se activaron los protocolos de seguridad previstos para este tipo de situaciones.

Diego Bagú, astrónomo de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata y especialista en geodesia espacial, dialogó con Ramos generales y señaló que "la NASA no dijo ni quién es la persona afectada ni cuál es la situación, que es estable pero sí o sí tienen que volver porque puede tornarse peligrosa".

La misión Crew-11 integra el programa de vuelos tripulados que mantiene la rotación de personal en la Estación Espacial Internacional. Estos viajes cumplen funciones clave para el mantenimiento de la EEI, la realización de experimentos científicos en microgravedad y la validación de tecnologías que serán utilizadas en futuras misiones de exploración espacial de mayor alcance.

Desde el punto de vista médico, los astronautas están sometidos a controles permanentes durante su estadía en el espacio, ya que la microgravedad puede generar alteraciones fisiológicas que requieren seguimiento constante. Ante cualquier señal que supere los parámetros esperados, las agencias espaciales cuentan con planes de contingencia que incluyen el retorno anticipado a la Tierra.

Bagú señaló además que el descenso de una cápsula tripulada implica una compleja coordinación entre sistemas orbitales, estaciones de seguimiento y equipos de rescate en tierra, y que la experiencia acumulada en décadas de vuelos espaciales permite ejecutar estas maniobras con altos estándares de seguridad.