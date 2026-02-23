La NASA avanza con Artemis II: el regreso tripulado a la órbita lunar, cada vez más cerca

En su programa “100% Nora”, la periodista Nora Briozzo entrevistó al ingeniero aeroespacial argentino Pablo de León, radicado en Estados Unidos, quien brindó detalles sobre la misión Artemis II y el renovado impulso de la humanidad por volver a la Luna.

Desde Cabo Cañaveral, De León explicó que la misión Artemis II será tripulada y orbitará la Luna durante unos diez días, como paso previo al alunizaje previsto en Artemis III. El objetivo es probar todos los sistemas de la nave antes de concretar el regreso humano a la superficie lunar.

Según detalló, la nueva carrera espacial —esta vez con China como competidor— impulsa a la NASA a acelerar los plazos. Si todo avanza según lo previsto, el lanzamiento podría concretarse a comienzos de abril, tras resolver ajustes técnicos detectados en el cohete.

El especialista subrayó que el programa Artemis busca algo más ambicioso que las misiones Apolo: establecer una presencia permanente en la Luna, con bases habitadas por astronautas durante períodos de hasta seis meses, y luego por personal dedicado a la exploración y extracción de recursos.

Entre esos recursos, destacó la posible presencia de agua lunar, clave para producir oxígeno, combustible y sostener futuras bases, así como el interés en el helio-3, un isótopo que podría permitir generar energía limpia en grandes cantidades.

De León comparó este nuevo proceso con los viajes de exploración del siglo XV: una búsqueda que podría revelar recursos inesperados y cambiar el futuro energético de la humanidad.

Finalmente, remarcó que Artemis II contará con una tripulación de cuatro astronautas —tres estadounidenses y un canadiense— especialmente entrenados durante años para esta misión corta pero decisiva, que marcará el regreso del ser humano a las inmediaciones de la Luna tras más de cinco décadas.