La Nasa anunció que construirá una base en la Luna

El director de la NASA dijo el martes que la agencia espacial estadounidense pretende suspender su proyecto para construir una estación espacial en la órbita de la Luna, conocido como “Gateway”, y que se centrará en su lugar en “construir una base lunar”.

Por este tema, el ingeniero aeroespacial y docente argentino, quien trabaja en la Nasa, Pablo de León, en diálogo con 100% Nora, aseguró que "el proyecto muy ambicioso y plantea tener especialista trabajando directamente en la base que la NASA quiere instalar en la Luna. Esto es parte de la nueva carrera espacial que las grandes potencias están librando en este momento".

De León, además, aseguró que "es un nuevo proyecto que pondrá astronautas seis meses en la Luna; no creo que pasen más tiempo para evitar consecuencias fisiológicas en cada uno de ellos".

El anuncio se produce tras la reestructuración del programa Artemis de la NASA, cuyo objetivo es enviar astronautas estadounidenses de regreso a la Luna y establecer una presencia permanente allí, allanando el camino para futuras misiones a Marte.