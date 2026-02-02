La NASA actualizó las oportunidades de lanzamiento de Artemis II por el mal tiempo

La misión Artemis II, prevista para llevar astronautas de la NASA a orbitar la Luna por primera vez desde las misiones del programa Apolo, ha sufrido ajustes en su calendario de lanzamiento este año debido a factores técnicos y climáticos. Aunque las fechas iniciales fueron reprogramadas, los responsables de la misión aseguran que el proyecto continúa avanzando hacia su objetivo de enviar una tripulación en 2026.

Pablo De León, ingeniero aeroespacial argentino que trabaja en la NASA y radicado en Estados Unidos, dialogó con el equipo de Ramos generales y señaló que el lanzamiento "sería entre el sábado 7 a la noche y el domingo 8 de febrero". "Si no es ahí, el lanzamiento pasaría para marzo", anticipó.

Las oportunidades de despegue para Artemis II están organizadas en “ventanas” que se extienden desde febrero hasta abril de 2026, con días específicos dentro de esos períodos en los que las condiciones orbitales y técnicas permiten un lanzamiento adecuado.

Las primeras fechas tentativas del 6 y 7 de febrero quedaron descartadas tras revisiones durante ensayos previos, y ahora se espera que la misión pueda despegar en nuevas fechas a partir del 8 de febrero o en posteriores ventanas disponibles según la evolución de las pruebas y el clima en el Centro Espacial Kennedy, en Florida.

A bordo de la nave Orion, la tripulación realizará un vuelo de prueba alrededor de la Luna antes de regresar a la Tierra, lo que representará una etapa clave en la exploración lunar humana y abrirá camino a Artemis III, que está planeada para llevar astronautas a la superficie del satélite.

Además, Argentina participa en la misión con tecnología propia que forma parte de los elementos que se están integrando a la nave o sistemas asociados, subrayando la presencia del país en este hito significativo de la exploración espacial internacional. "No es poca cosa que en esta misión participe nuestro país", destacó De León.