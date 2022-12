"La Naranja" anticipa un gran 2023

La Naranja es una de las agrupaciones emblemáticas del rock santafesino, con más de 3 décadas en la ruta. Luis "Pollo" Sáez, fundador del grupo, visitó los estudios de Radio Nacional Santa Fe para hacer un balance de 2022 y anticipar los proyectos que tienen en mente para el próximo año.

"Pudimos componer mucho", dijo en diálogo con Sospechosamente Light. "El gran proyecto para el próximo año es grabar", agregó sobre el sucesor de "Eclecticus". El futuro álbum combinará canciones viejas inéditas y material nuevo, contó.

El músico reconstruyó los orígenes de La Naranja, y habló del encuentro con Miguel Abuelo en el Chateau Rock 1984, que definió el nombre del grupo. "Cuando me pregunta el nombre, le dije La Naranja. Él me dice: 'Che, ¡qué buen nombre La Naranja'". Pollo también profundizó sobre el espacio que gestiona en Arroyo Leyes, Casablanca Café de la Costa. Finalmente, el artista versionó en formato acústico dos canciones aún inéditas: "Fotos de la realidad" y "Me salva tu amor".