La musicalidad de las plantas

Matías Primo es un músico que crea música utilizando los sonidos de árboles y plantas, a través de un dispositivo especial que transforma las pulsaciones de la naturaleza en sonido.

En diálogo con Nunca es Tarde, Primo contó que "cada planta y árbol tiene una frecuencia diferente. Son pulsos eléctricos que luego logro transformar en música, en partitura. A partir de esa transformación genero canciones".

Primo reconoció que cada planta tiene su propia musicalidad y con ella busca transmitir calma y sensaciones diferentes, invitando a la meditación y a la conexión con la naturaleza.